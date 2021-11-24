ابتسام العروسي تنفي خبر طلاقها من المخرج عبد الواحد مجاهد

2021-11-24 / 9:31 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت الفنانة المغربية ابتسام العروسي حسابها بموقع “انستغرام”، لنفي خبر انفصالها عن زوجها المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد.

و كتبت العروسي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة :”أنا كنصور و مكاين حتى حاجة من هاد الإشاعات نسالي العمل ديالي و نتواصل معاكم”.

و واصلت قائلة :” الله يحفظ عائلتي راجلي و ولدي، و أي واحد مسني بأي إشاعة كاين القضاء و شكرا ، عفاكم الموضوع يتسد حيت خدا أكثر من حجمو، و حنا بخير الحمد لله”.

و نفت عبر مقطع فيديو قامت بنشره بذات الخاصية، كل الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي و التي تفيد وجود خلافات بينها و بين زوجها، مشيرة أن التدوينة التي نشرت بحسابها الرسمي بموقع انستقرام لا علاقة لها بها.

و أضافت أنه من الممكن أن يكون شخص مجهول قد اخترق حسابها مغتنما غيابها بسبب تصويرها لسلسلة كوميدية سوف تعرض على القناة الأولى رمضان القادم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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