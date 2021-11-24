التقدم والاشتراكية: قرارات بنموسى “إجراءات مُباغتة”
وصف حزب التقدم والاشتراكية. القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بمباريات “أطر الأكاديميات”، ب“الإجراءات المُباغتة”.
وذكر الحزب في بلاغ له، أنه تداول في “تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي”.
وشدد الحزب على أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.
21 تعليقات
الأحزاب السياسية كلها متشابهة. ….. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على النقابات ان تتحرك وتجد حلولا مناسبة لشبابنا ….
مهنة التدريس مهنة شريفة يجب الاهتمام بها اكثر من السابق . ولا داعي لهذه التفهات….
نريد المفيد والتغير والاصلاح لمستقبل أفضل بكثير من السابق بإذن .وليس الرجوع الى الوراء بهذه القرارات الغامضة التي لا جدوى منها سوى التخريب التعليم …..
نحن لايهمنا السن أكثر مايهمنا مستوى المترشحين المقبولين على هذا الإمتحان.ماكفايا استهزاء بنا.راجعوا قراراتكم العشوائية….
كل أيها الأحزاب تسارعون من اجل مصلحتكم فقط ولايهمكم الفقير والشباب العاطل عن العمل والاهتمام بهم أكثر لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الأحزاب السياسية تتحرك وتجد فيها مصلحة …. فحزب التقدم الاشتراكي مثله كباقي الأحزاب السياسية هههههههههههه.
هناك بعض الأحزاب السياسية افسدوا المغرب بقرارتهم التافهة لاتمثل إلا نفسها ومصالحها لا يعنيها الشباب العاطل عن العمل يموت او يعيش حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
إنها أحزاب فاشلة ووهمية بالنسبة لي ووزير التربية والتعليم أظهر فشله من البداية حيث بدأ بقراراته التافهة وفي الأخير مسيرة سياسية غير موفقة.
ياسيد الوزير التعليم لاتسرع في قراراتك التافهة التي لامحل لها من الوجود يقال المثل المغربي المشهور (في الثاني السلامة وفي العجلة الندامة هههههههههههه
حتى المظاهرات السلمية قمتم بقمعها عبر طريقتكم …. ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذآ ما أقوله لكم.
يتخيل لي كانني أعيش في فلسطين المحتل من طرف الاسرائيلي الذين لا ضمائر لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
هناك من حاصلوا على اجازات والأن عمرهم تجاوز السن 30 إذن ما يفعل يخرج الي الشارع يتشرد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
يجب على الحكومة الجديدة ان تلغي هذا القرار حتى لايسبب كارثة لايحمد عقباها.
إذا بقيت الوزارة التربية والتعليم في تشبثها بقرارها… فسيؤدي الى المزيد من الاحتجاجات مثل ما فعلوه ضد جواز التلقيح وهذا سينعكس الى تهديد الاستقرار والاوضاع في المغرب.
لاخير في هذه الأحزاب السياسية التي دمرتنا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.حتى الوظيفة العمومية سنحرم منها.لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لو كانت الديمقراطية والشفافية والمصداقية في هذا البلد .الكل يعيش بكرامة وعيشة راضية مرضية كباقي البشر ولكن الطبقة الكادحة والفقيرة التي لاحولة لها إلا بالله العلي العظيم.
ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التعليم الذي أصبح في المغرب جد متدهور…
لقد سئمنا من تصروفاتكم معنا التافهة والكذب والنفاق وسوء المعاملة.ضد شبابنا….
لانعرف في من نضع الثقة .هل في الحزب التقدم الاشتراكي ام في الوزارة التربية والتعليم .كل يجري إلى المصلحة فقط….