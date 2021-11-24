صورة تعبيرية

تعزيز الأمن الدوائي للمغرب في قلب لقاء بين وزارة الصحة والمهنيين

2021-11-24 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

تم التأكيد خلال لقاء تواصلي عقدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الفيدرالية الوطنية للصحة بداية الاسبوع على أهمية تعزيز الأمن الدوائي للمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء، أن اللقاء شدد أيضا على ضرورة نهج مقاربة استباقية وتشاورية مع كل الفرقاء والمتدخلين لضمان توفير وتأمين مخزون وطني من الأدوية تستجيب لمعايير الجودة وخصوصا منها الأدوية الأساسية إلى جانب مواد الصحة.

كما تم التأكيد، يضيف البلاغ، على أهمية العمل المشترك من أجل التوصل إلى السبل الكفيلة بتخطي جميع العقبات، وتنزيل مضامين السياسة الدوائية الوطنية التي تروم وضع استراتيجيات مستقبلية للنهوض بالقطاعات ذات الصلة.

ونوه الحاضرون في هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال مديرية الأدوية والصيدلة لدعم الخدمات الاستشفائية وضمان توفر مخزون دوائي آمن من أجل إمداد المرضى والمؤسسات الاستشفائية بالقطاع العام والقطاع الخاص بالأدوية الأساسية ومواد الصحة اللازمة.

ونظم هذا اللقاء الذي يأتي تماشيا مع المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية، في إطار أشغال لجنة التتبع والترقب في قطاع الأدوية ومواد الصحة، وبمشاركة كل أعضاء الفيدرالية الوطنية للصحة من ممثلي المصحات الخاصة، وممثلي قطاع الأدوية؛ من مصنعين ومستوردين وموزعين، وممثلي قطاع المستلزمات الطبية، وممثلي الإحيائيين إلى جانب ممثلي قطاع الطب الخاص، ومثلي قطاع الصيدلة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظرفية استثنائية يطبعها تفشي فيروس كورونا المستجد، والتحديات المستقبلية التي تطرحها مكافحة هذه الجائحة وما خلفته من آثار على جميع المستويات، وفق البلاغ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

2021-11-24 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق…

2021-11-24 / 7:00 صباحًا
Photo of خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

2021-11-23 / 11:36 مساءً
Photo of حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في الأسعار

حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في…

2021-11-23 / 11:19 مساءً
Photo of حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

2021-11-23 / 10:33 مساءً
Photo of منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ” فيديو الكونصير “

منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ”…

2021-11-23 / 9:47 مساءً
Photo of الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا للموقف المتصلب للأخير“

الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا…

2021-11-23 / 9:18 مساءً
Photo of بركة : البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على تحلية مياه البحر

بركة : البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على…

2021-11-23 / 9:03 مساءً
Photo of حزب السنبلة.. قرار بنموسى ” التسقيفي ” لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية

حزب السنبلة.. قرار بنموسى ” التسقيفي ” لا يستند…

2021-11-23 / 8:17 مساءً
Photo of رفيقي : القول بأن الإسلام حرم الوشم مطلقا مصادرة للآراء

رفيقي : القول بأن الإسلام حرم الوشم مطلقا مصادرة…

2021-11-23 / 7:56 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق