خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

هبة بريس _ خريبكة

في إطار تخليق الحياة العامة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، شرع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أحمد مسموكي، منذ تنصيبه على اجثتات جذور الفساد ومحاربة السماسرة، حيث باشر حملة واسعة للتصدي لسماسرة حوادث السير بمختلف تراب إقليم خريبكة، بتوجيه تعليمات صارمة للضابطة القضائية من أجل ضبط المحاضر المنجزة، ودعوة وكلاء الملك بالدائرة إلى التدقيق فيها، وإجراء خبرة ثلاثية علة الشواهد الطبية.

ونقلت مصادر هبة بريس أن النيابة العامة دعت هيئة الدفاع إلى العمل والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمان حقوق المتقاضين،.

وأشارت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي من اجل الرفع من مردودية محاكم خريبكة وتخليق الحياة العامة، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وقالت مصادرنا ان الوكيل العام دائم الإشتغال بمعية وكلاء المحاكم الإبتدائية الثلاث التابعة للدائرة الاستئنافية بخريبكة، معتمدا على خبرته في سلك القضاء، الشيء الذي انعكس إيجابا على السير العام بالدائرة بأكملها.

وعرف محيط محكمة خريبكة الابتدائية منذ شهر حركية غير عادية، همت الضابطة القضائية بالتحسيس بأهمية ضبط المحاضر المنجزة بخصوص حوادث السير، والتدقيق فيها من طرف النيابة العامة، وكذا مستشفى الحسن الثاني الذي يسلم الشواهد الطبية، التي تخضع بدورها للخبرة الثلاثية ضمانا للحقوق، ومحاربة الحوادث الوهمية من جهة، والمفتعلة من جهة ثانية.

كما سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة أن تابع ثلاثة أطباء في حالة اعتقال بسبب تزوير الشواهد الطبية، بالإضافة إلى الإطاحة بآخر عن طريق الرقم الأخضر، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة.

وفي السياق ذاته، وضع نقيب هيئة المحامين بخريبكة شكاية لدى الوكيل العام للملك يشتكي من سماسرة حوادث السير المشتكى بهم الذين يتوسطون لدى أطباء، وبعض رجال الوقاية المدنية، ومنتسبين للضابطة القضائية ومحامين، مطالبا بتقديمهم للعدالة .

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