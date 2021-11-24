العلمي وميارة يقودان وفدا في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي

هبة بريس

يشارك وفد عن البرلمان المغربي، يترأسه كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 نونبر 2021، وذلك في إطار المساهمة الفاعلة للدبلوماسية البرلمانية وترسيخ الحضور المغربي الوازن على الصعيد البرلماني الدولي.

وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الدورة التي سيستضيفها البرلمان الإسباني، تتميز بمشاركة رؤساء البرلمانات الوطنية ووفود الدول الأعضاء في الاتحاد إلى جانب الاتحادات والمنظمات البرلمانية الجهوية والإقليمية كأعضاء مراقبين دائمين.

وأوضح البلاغ أن الوفد المغربي سيعقد بهذه المناسبة، لقاءات عمل تهم تعزيز التعاون الثنائي مع برلمانات الدول المشاركة بهدف الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية وإبراز تطور المسار التنموي الديمقراطي بالمملكة، وكذا توحيد وتنسيق المواقف بشأن المواضيع الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث بشأن سبل تنزيل برامج العمل والمبادرات المشتركة القائمة مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا خلال هذه الدورة، اعتماد استراتيجية جديدة للاتحاد البرلماني الدولي للفترة 2022-2026 والتي ستركز على أولويات العمل بشأن تغير المناخ، والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة.

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