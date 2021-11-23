بسبب “مي نعيمة” … باسو للمسؤولين :”حان وقت منع البعض من التأثير عبر السوشل ميديا

2021-11-23 / 10:44 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان و الكوميدي المغربي رسالة للمسؤولين على إثر الضجة التي خلفتها اليوتيوبر المغربية المعروفة ب “مي نعيمة” عقب آخر خروج لها بمنصات التواصل الاجتماعي.

و نشر الكوميدي المغربي تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام” جاءت كالتالي:” الدولة العزيزة حان الوقت لنزع الهواتف ومنع البعض من ممارسة التأثير عبر وسائل التواصل حيث “.

و واصل قائلا :”هادشي مابقاش كيفرح طبعا إن كانت حماية الأجيال القادمة تهمكم”.

و الجدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه “مي نعيمة” و هي تتمنى مرض السرطان لكل من ضغط على زر “لم يعجبني” على محتواها بموقع يوتيوب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. يجب وضع مراقبة صارمة على جميع الفيديوات التي تبث على وسائل التواصل من بينها اليوتيوب وعرض المسيئة منها على المحاكم لتحكم على كل من يمس الأخلاق ويسيء للمغاربة ويشوه سمعتهم وسمعة الوطن.

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