بسبب “مي نعيمة” … باسو للمسؤولين :”حان وقت منع البعض من التأثير عبر السوشل ميديا

هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان : هبة بريس

وجه الفنان و الكوميدي المغربي رسالة للمسؤولين على إثر الضجة التي خلفتها اليوتيوبر المغربية المعروفة ب “مي نعيمة” عقب آخر خروج لها بمنصات التواصل الاجتماعي.

و نشر الكوميدي المغربي تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام” جاءت كالتالي:” الدولة العزيزة حان الوقت لنزع الهواتف ومنع البعض من ممارسة التأثير عبر وسائل التواصل حيث “.

و واصل قائلا :”هادشي مابقاش كيفرح طبعا إن كانت حماية الأجيال القادمة تهمكم”.

و الجدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه “مي نعيمة” و هي تتمنى مرض السرطان لكل من ضغط على زر “لم يعجبني” على محتواها بموقع يوتيوب.

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