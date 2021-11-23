بسبب “مي نعيمة” … باسو للمسؤولين :”حان وقت منع البعض من التأثير عبر السوشل ميديا
هبة بريس _ نجلاء مزيان
نجلاء مزيان : هبة بريس
وجه الفنان و الكوميدي المغربي رسالة للمسؤولين على إثر الضجة التي خلفتها اليوتيوبر المغربية المعروفة ب “مي نعيمة” عقب آخر خروج لها بمنصات التواصل الاجتماعي.
و نشر الكوميدي المغربي تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام” جاءت كالتالي:” الدولة العزيزة حان الوقت لنزع الهواتف ومنع البعض من ممارسة التأثير عبر وسائل التواصل حيث “.
و واصل قائلا :”هادشي مابقاش كيفرح طبعا إن كانت حماية الأجيال القادمة تهمكم”.
و الجدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه “مي نعيمة” و هي تتمنى مرض السرطان لكل من ضغط على زر “لم يعجبني” على محتواها بموقع يوتيوب.
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