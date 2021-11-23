الصورة من الارشيف

إسبانيا.. اشتباك بين الشرطة والمحتجين في مسيرة عمالية

2021-11-23 / 10:19 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

اشتبكت الشرطة الإسبانية في مدينة قادش جنوبي البلاد مع المتظاهرين خلال مسيرة احتجاج عمالية، طالب المشاركون فيها بزيادة الأجور تماشيا مع معدل التضخم المرتفع.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين حاولوا إقامة حواجز في شوارع المدينة الساحلية.

وجاءت المظاهرة في اليوم الثامن على التوالي من الاحتجاجات، وتزامنت مع إضراب أثر على مقاطعة قادش بأكملها دعما لنضال عمال الصناعات المعدنية.

وارتفع معدل التضخم في إسبانيا إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، وبلغ في أكتوبر 5.5 في المئة، ما أثار حنق كثير من المواطنين.

كما فقد المئات وظائفهم في مقاطعة قادش، التي يبلغ معدل البطالة فيها 23 في المئة، في واحد من أعلى المعدلات في إسبانيا.

وتتفاوض النقابات العمالية التي تمثل عمال الصناعات المعدنية وأرباب العمل منذ أيام دون التوصل إلى اتفاق، رغم أنهم قولهم إن “المحادثات ستستمر”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إعلام فرنسي يتحدث عن خلفيات قرار الجزائر حول خط الغاز

إعلام فرنسي يتحدث عن خلفيات قرار الجزائر حول خط…

2021-11-23 / 10:09 مساءً
Photo of مراكش : إفتتاح الندوة الجهوية حول: ” ترشيد الاعتقال الاحتياطي”

مراكش : إفتتاح الندوة الجهوية حول: ” ترشيد الاعتقال…

2021-11-22 / 1:16 مساءً
Photo of الوالي امهيدية وسفير اسرائيل بالمغرب يزوران مريضا اسرائيليا بمستشفى طنجة

الوالي امهيدية وسفير اسرائيل بالمغرب يزوران مريضا اسرائيليا بمستشفى…

2021-11-22 / 12:05 صباحًا
Photo of يتم تناوله عبر الحقن.. بريطانيا تقر علاجاً جديداً للإيدز

يتم تناوله عبر الحقن.. بريطانيا تقر علاجاً جديداً للإيدز

2021-11-21 / 9:00 مساءً
Photo of المغرب يحصل على نظام “سكيلوك دوم” الإسرائيلي المضاد للطائرات بدون طيار

المغرب يحصل على نظام “سكيلوك دوم” الإسرائيلي المضاد للطائرات…

2021-11-21 / 7:30 مساءً
Photo of حاول سرقة أسلاك نحاسية..مصرع مواطن مغربي إثر صعقة كهربائية باسبانيا

حاول سرقة أسلاك نحاسية..مصرع مواطن مغربي إثر صعقة كهربائية…

2021-11-20 / 6:50 مساءً
Photo of مطالب حقوقية للحموشي بالكشف عن ملابسات مقتل الشاب يوسف بالبيضاء

مطالب حقوقية للحموشي بالكشف عن ملابسات مقتل الشاب يوسف…

2021-11-18 / 6:12 مساءً
Photo of رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في مصنع للأسلحة

رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في…

2021-11-18 / 5:59 مساءً
Photo of البيضاء.. جلسة خمرية تنهي حياة شاب على يد عشيقته ” فيديو”

البيضاء.. جلسة خمرية تنهي حياة شاب على يد عشيقته…

2021-11-18 / 12:03 مساءً
Photo of بعد 55 عاما.. متهمان بقتل مالكولم إكس على أعتاب “البراءة”

بعد 55 عاما.. متهمان بقتل مالكولم إكس على أعتاب…

2021-11-18 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق