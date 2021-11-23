منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ” فيديو الكونصير “

هبة بريس _ الرباط

اثارت اليوتيوبر مي نعيمة البدوية، الجدل مرة اخرى، بعد ظهرها في فيديو نشرته عبر قناتها على اليوتيوب وهي تدعو على منتقديها بمرض السرطان،

وقالت مي نعيمة، في الفيديو: “من ترك لي “لايك” أتمنى له أن يكون من أهل الجنة، ومن وضع لي “ديسلايك” فليصبه مرض السرطان في أصبعه

وأثارت مي نعيمة بسبب هذا الفيديو، موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضها لهجوم شرس من بعض النشطاء والمشاهير، الذين قرروا التبليغ بقناتها، حتى تقوم إدارة اليوتيوب بإقفالها.

ولم يتوقف الامر عندهذا الحد بل تعدى ذلك ليصل الى رفع دعوى قضائية بها والتحقيق معها في شكاية رسمية .

المنظمة الوطنية الإجتماعية الحرة تقدمت بشكاية في الموضوع حيث طالبت بالتحقيق مع ” مي نعيمة ” على خلفية ” الفيديو المثير للجدل .

وطالبت المنظمة في شكايتها الموجهة لوكيل الملك بفاس بالتحقيق مع ” مي نعيمة ” من اجل السب والقذف والتشهير .

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