إدارة السجون ترد على اتهامات بحرمان معتقل “سلفي” من حقوقه

هبة بريس _ الرباط

فندت إدارة مؤسسة السجن المركزي مول البركي بأسفي خبر دخول السجين (ع.ب) المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، في أي إضراب عن الطعام.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص السجين (ع.ب)، أنه خلافا لما جاء في تلك الادعاءات الكاذبة بخصوص “حرمان السجين المذكور من النظارات الطبية مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام”، تم إخراج المعني بالأمر بتاريخ 22 نونبر 2021 إلى المستشفى الخارجي من أجل أخذ قياسات النظر الخاصة به، وذلك بناء على موعد طبي سابق”.

وفندت إدارة المؤسسة خبر دخول السجين المذكور في أي إضراب عن الطعام، حيث لم يسبق له أن تقدم بأي إشعار بهذا الخصوص، كما أنه يتناول وجباته الغذائية بشكل منتظم.

وردا على ادعاء حرمان السجين المشار إليه من متابعة الدراسة، أكدت إدارة المؤسسة السجنية أيضا أنه سبق أن تم نقل المعني بالأمر بتاريخ 11 يونيو 2021 إلى السجن المركزي بالقنيطرة من أجل اجتياز الامتحانات، بحكم أنه يتابع دراسته في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

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