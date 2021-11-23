المغرب و البنك الإفريقي يوقعان اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو

2021-11-23 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو (ما يناهز 1.184 مليار درهم) لفائدة برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية أن هذه الاتفاقية وقعها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وأشرف ترسيم الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، بحضور السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر البلاغ أن هذا البرنامج المرتكز على النتائج، يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر) ويهدف بصفة خاصة إلى دعم السقي الصغير والمتوسط في مجال ستين منطقة سقوية مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري من خلال تقوية قدرات الفاعلين وإنعاش الشغل والإرشاد الفلاحي في هذه المناطق.

وبهذه المناسبة أكد السيد لقجع على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، على الدعم القيم والمتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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