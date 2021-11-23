ليبيا..استقالة مفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة

2021-11-23 / 6:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه في يناير الماضي.

وقال دبلوماسي لـ”فرانس برس”، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن “كوبيش استقال”، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية أخرى، أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن كوبيش ربما “يشعر بأنه لا يتمتع بدعم كاف”.

وانقسم مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بشأن مسالة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا، إذ طالب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب الموفد من جنيف إلى طرابلس.

وقال دبلوماسيون إن يان كوبيش كان متحفظًا على نقل منصبه.

وتسلّم يان كوبيش (69 عامًا)، الذي كان موفدًا أمميًا سابقًا إلى لبنان، مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي.

ويأتي انسحابه المفاجئ من الملف الليبي غداة إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً، بينهم امرأتان.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر، ويأتي ضمن القائمة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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