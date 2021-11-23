” مرصد ” يعتبر تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم مخالفا للدستور

2021-11-23 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دخل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على خط، قرار وزارة التربية الوطنية المطالب بتخفيض سن التوظيف في التعليم إلى 30 سنة كحد أقصى،

وقال المرصد ان القرار يتعارض مع القانون، ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المغربي

وسجل المرصد أنّ” القرار كان ينبغي أن يخضع لصلاحيات السلطة التشريعية لمناقشة تأثيراته وتبعاته على شريحة كبيرة من المجتمع قبل إقراره، عوض إصداره على نحو إداري، والتسبب بإقصاء فئة كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”

واعتبر المرصد أن قرار الوزارة يخالف المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية، والتي تُعدّ المرجع -قبل هذا القرار- لشروط الانخراط في الوظيفة الأكاديمية العمومية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرار، ومراعاة أوضاع الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، واحترام حقوق المواطنة المحمية بموجب نصوص الدستور المغربي لعام 2011.

وطالب المرصد بالإفراج عن جميع الخريجين المعتقلين على خلفية التظاهرات دون شروط، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي،

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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