أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء ، أن مليون و 618 ألف و 451 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و575 ألف و 849 شخصا.
مقابل 24 مليون و 396 ألف و 364 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
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لقحو فالاحلام ديالكم معظم مراكز التلقيح بالمغرب فارغة باركة من تضخيم الارقام المغاربة فاقوا