لقاح
لقاح كورونا

أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-11-23 / 5:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء ، أن مليون و 618 ألف و 451 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و575 ألف و 849 شخصا.

مقابل 24 مليون و 396 ألف و 364 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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