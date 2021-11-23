عقب وفاة والدها … أول تعليق لحنان الفاضيلي

نجلاء مزيان: هبة بريس

نشرت الفنانة والكوميدية المغربية حنان الفاضيلي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، (نشرت) صورة لقبر والدها مرفوقة بتعليق.

و كتبت الفنانة المغربية :”رحمة الله عليك أبي الحنون، و نعم الأب”، لتنهال عليها بعدها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يشار أن الراحل عزيز الفاضيلي، وافته المنية ، يوم الجمعة الماضية، بإحدى المستشفيات بالديار الهولندية على إثر مضاعفات فيروس كورونا.

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