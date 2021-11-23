إدريس الكريمي الملقب ب “عمي دريس” يخضع لعملية جراحية

2021-11-23 / 5:09 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

خضع الفنان المغربي إدريس كريمي المعروف بلقب “عمي دريس”، يوم أمس الإثنين، لعملية جراحية على مستوى العين اليمنى، وذلك بأحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة.

و نشر “عمي دريس” عبر حسابه الرسمي بموقع موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، (نشر) صور له يظهر فيها من داخل غرفته بالمستشفى .

و أرفق الفنان المغربي الصور بتعليق جاء فيه :”الحمد لله تمت العملية بنجاح، والآن سأستطيع رؤيتكم بوضوح وبدون ضباب أصدقائي الصغار والكبار”.

و في سياق منفصل، فقد حرص “عمي دريس” على توجيه نداء لمتابعيه عبر خاصية ستوري بنفس المنصة، يطلب من خلاله المساعدة لفائدة جمعية “بصمة عطاء “، التي تهتم بالأشخاص الذين يعانون من موجة البرد القارس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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