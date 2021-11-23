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تسجيل 157 إصابة وحالتي وفاة جديدتين بكورونا خلال 24 ساعة

2021-11-23 / 4:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 949.133 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد إلى 14.766 .

كما تم التأكد من 155 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 931.298.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  4. كلامك ياسيدتي لآ محل له من الإعراب. ولايسمن ولايغني من الجوع .انتم تعرفون ماعدا مصلحتكم فقط ولايهمكم الفقير يموت…..

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