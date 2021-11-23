وفاة الممثلة المغربية مليكة الخالدي

هبة بريس - مراكش

توفيت الفنانة المغربية مليكة الخالدي، يومه الثلاثاء، بأحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

ولفظت الفنانة المراكشية أنفاسها الأخيرة، زوال اليوم الثلاثاء، بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

وكانت الراحلة، قد أجرت عملية جراحية قبل أيام، وكان ينتظر أن تخضع لعملية أخرى قبل توافيها المنية.

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