وفاة الممثلة المغربية مليكة الخالدي

2021-11-23 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - مراكش

توفيت الفنانة المغربية مليكة الخالدي، يومه الثلاثاء، بأحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

ولفظت الفنانة المراكشية أنفاسها الأخيرة، زوال اليوم الثلاثاء، بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

وكانت الراحلة، قد أجرت عملية جراحية قبل أيام، وكان ينتظر أن تخضع لعملية أخرى قبل توافيها المنية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. إنا لله وإنا إليه راجعون…اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك ياكريم يا أرحم الراحمين يارب العالمين 🤲🤲🤲

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