نزار بركة

بركة: “سنجد صعوبة كبرى في التزويد بالماء إذا واجهنا جفافا”

2021-11-23 / 4:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على أن المغرب سيواجه صعوبة كبرى في ضمان تزويد عدد من المدن بالماء الصالح للشرب، في حال مواجهة الجفاف لسنتين متتاليتين.

وعزا الوزير، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، السبب إلى الجفاف الذي عرفه المغرب خلال فترة الثمانينات، قائلا “عشنا جفاف قوي كانت 3 سنوات متتالية من الجفاف”

وأضاف الوزير، أنه تم استثمار الفرشة المائية لضمان الماء الصالح للشرب للمواطنين خلال هذه الفترة، لافتا أن “الاستغلال المفرط للفرشة المائية سيتسبب لا قدر الله في صعوبة كبرى في تزويد الماء الصالح للشرب لعدد من المدن، خصوصا بالنسبة المتضررة الاكثر من إشكالية الجفاف” وفق قوله

وتابع بركة، أن وزارته تشتغل من أجل إخراج ما يسمى بعقود الفرشة، والاسراع في توقيعها، مشددا على ضرورة التدبير التشاركي والمندمج للماء لأنه مسؤولية الجميع،

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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