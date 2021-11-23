برئاسة أخنوش.. لجنة الاستثمارات تصادق على 13مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن لجنة الاستثمارات، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادقت على ما مجموعه 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم.
وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر.
وأضاف أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تنمية الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي.
وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية السنة”، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات الاستثمار في المغرب”.