عزيز أخنوش

برئاسة أخنوش.. لجنة الاستثمارات تصادق على 13مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم

2021-11-23 / 4:03 مساءً
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هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار ‏والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن لجنة الاستثمارات، التي ‏اجتمعت اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ‏صادقت على ما مجموعه 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم.‏

وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل ‏مباشر و3000 منصب غير مباشر.‏

وأضاف أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم ‏للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية ‏المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية.‏

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين ‏الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تنمية الاستثمارات، ‏ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي.‏

وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، ‏حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر ‏عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية ‏السنة”، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات ‏الاستثمار في المغرب”.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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