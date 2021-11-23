بتنسيق مع قنصلية ألميرية… فعاليات جمعوية تحتفي بذكرى عيدي المسيرة والاستقلال

2021-11-23 / 3:28 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إحتفلت القنصلية المغربية ب”ألميرية” ومعها عدد من فعاليات المجتمع المدني يوم الأحد الماضي بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الإستقلال المجيد في جو وطني إستحضر خلاله الحاضرون ملاحم الشعب المغربي البطل وتلاحمه مع العرش قبل فجر الإستقلال وبعده .

وعبر المشاركون في هذا الإحتفال الوطني الذي أقيم ببلدة” كامبو إيرموسو دي نيخار” بعبارات الفخر والإعتزاز بتخليد هذه الذكرتين الغاليتين على نفوس المغاربة قاطبة سواء داخل الوطن أو خارجه، مشددين على تعلقهم الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد وتعلقهم بشخص جلالة الملك محمد السادس كما كان عليه الحال طيلة تعاقب الملوك العلويين على عرش المملكة.

وخلال هذا الحفل رفعت اكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ المغرب ملكا وشعبا ويعم عليهم بالأمن والآمان والإستقرار، وأشاد الحاضرون بالسياسات الرشيدة للملك محمد السادس ورؤيته الحكيمة في تحقيق تحقيق التنمية المستدامة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة سيما في مناطقنا الجنوبية إضافة إلى النجاح المبهر الذي حققته الديبلوماسية المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء بشكل عام.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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