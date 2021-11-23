أشتوكة : قطع التيار الكهربائي على ثلاث مقرات جماعات ترابية بسبب عدم الاداء

2021-11-23 / 3:08 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن ثلاث جماعات ترابية بإقليم أشتوكة أيت باها، قد تم قطع التيار الكهربائي على مقراتها اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، مما أربك عملها وعطل مصالح المرافقين.

وحول الاسباب، كشفت مصادر الجريدة عن تأخر تلك الجماعات الترابية في أداء ما بذمتها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء .

نفس المصادر ، كشفت أن الجماعات الترابية المعنية بقطع التيار الكهربائي، هو ( مقر بلدية بيوكرى ، ومقر جماعة أيت عميرة ، ومقر سيدي بيبي).

وضعية تسائل منتخبي الجماعات الترابية وطريقة تدبيرهم المرفق ، خصوصا أن هناك جماعات ترابية قد اختنقت بالمديونية ، كما أن المكتب الوطني للكهرباء لازال لديه مستحقات بالملايين لجماعات ترابية ، فهل بهذا الاسلوب يمكن أن تخلق لنا مجالسنا المنتخبة التنمية المنشودة ؟؟؟؟؟.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هذا ما سيلتجئ اليه المكتب الوطني للكهرباء بوجدة التي تفاقمت ديونها بسبب ادائها الفواتير الكهرباء هي في غنى عنها ومنها تزويدها الملاعب القرب بالكهرباء من الإنارة العمومية وبدون عدادات اي مباشرة والجماعة تؤدي تلك الفواتير دون سند قانوني علما ان تلك الملاعب تحقق أرباح فهي ريع لاطراف متعددة ربطت علاقات مع جمعيات رياضية صورية هدفها المال ليس إلا

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