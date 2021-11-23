كورونا المغرب
الصورة مركبة

وزارة الصحة: الانتكاسة الوبائية في بلدان أوروبية تدعو للحذر

2021-11-23 / 2:30 مساءً
0
هبة بريس

أكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، اليوم الثلاثاء ، استمرار تحسن الوضعية الوبائية وانخفاض الحالات الإيجابية المرتبطة بوباء (كوفيد-19) المسجلة بالمملكة للأسبوع ال15 على التوالي، حيث شمل هذا التحسن جميع المؤشرات تقريبا، وأن هذا الوضع الوبائي المريح تقابله انتكاسة وبائية بالعديد من البلدان الأوروبية.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة في الفترة من 8 إلى 22 نونبر 2021، إنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل 697 حالة فقط، أي بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ معدل الإيجابة 0,9 في المائة “وهو أقل معدل منذ يونيو 2020، أي قبل الموجة الأولى التي عرفتها بلادنا”.

وفيما يتعلق بمعدل الحالات الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد سجل انخفاضاً كذلك حيث أحصيت 39 حالة الأسبوع الماضي، وهو أقل رقم مسجل منذ يونيو 2020 أي منذ الموجتين الأولى و الثانية.

وفي باقي المؤشرات، ينابع السيد المرابط ، سجلت نسبة الوفيات انخفاضا مستمرا لمدة 13 أسبوعا حيث تراجعت الأسبوع الماضي إلى 18 حالة وفاة (بانخفاض نسبته 40 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه)، فين حين أن مؤشر توالد الحالات ظل في حدود 1 في المائة منذ فترة طويلة “مما يعتبر دليلا على تحسن الوضع الوبائي الكبير ببلادنا في سياق عالمي يتميز بانتكاسة وبائية”.

ومنذ بداية انتشار فيروس (كوفيد-19)، بالمغرب، بلغ مجموع الحالات المسجلة إلى حدود أمس الاثنين 948 ألف و976 حالة بمعدل إصابة تراكمي 2597,4 لكل مائة ألف نسمة، كما أن منظومة الرصد سجلت أن 2,6 في المائة من المواطنين المغاربة أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى والثانية 67 في المائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الأولى 62 في المائة، مقابل 4، 4 في المائة كنسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة.

وشددت الوزارة على أن هذا الوضع الوبائي “المريح” الذي تعرفه المملكة يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة مع مراقبة الوضع في أوروبا، مجددة الذعوة إلى الالتزام بثلاثة أمور أساسية للحفاظ على هاته النتائج والمتمثلة في الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، والانخارط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح، وأخد الجرعة الثالثة المعززة لتجاوز ارتفاع نسبة الإصابات والإماتة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. شاحنات الجر تخرج سيارات الأجرة الصغيرة للاحتجاج

وجدة .. شاحنات الجر تخرج سيارات الأجرة الصغيرة للاحتجاج

2021-11-23 / 3:55 مساءً
Photo of أشتوكة : قطع التيار الكهربائي على ثلاث مقرات جماعات ترابية بسبب عدم الاداء

أشتوكة : قطع التيار الكهربائي على ثلاث مقرات جماعات…

2021-11-23 / 3:08 مساءً
Photo of بعد السطو على 160 مليون سنتيم ..عملية سرقة تطال وكالة للتأمين بطنجة

بعد السطو على 160 مليون سنتيم ..عملية سرقة تطال…

2021-11-23 / 3:03 مساءً
Photo of والد طالبة يتهم جهات بحرمان نجلته من المنحة الدراسية بسبب ”مواقفه من الفساد“

والد طالبة يتهم جهات بحرمان نجلته من المنحة الدراسية…

2021-11-23 / 2:10 مساءً
Photo of تباشير الغيث تدفع الفلاحين لتسريع عملية الحرث و الزرع

تباشير الغيث تدفع الفلاحين لتسريع عملية الحرث و الزرع

2021-11-23 / 1:24 مساءً
Photo of جمعية ”أنور“ تنظم ورشة عمل فنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية ”أنور“ تنظم ورشة عمل فنية للأطفال ذوي الاحتياجات…

2021-11-23 / 12:34 مساءً
Photo of قضية آيت الجيد.. استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين

قضية آيت الجيد.. استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين

2021-11-23 / 12:19 مساءً
Photo of مع بداية تساقط الأمطار.. الأشغال والطرقات المهترئة ينغصان تحرك البيضاويين

مع بداية تساقط الأمطار.. الأشغال والطرقات المهترئة ينغصان تحرك…

2021-11-23 / 11:48 صباحًا
Photo of الرباط تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

الرباط تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-23 / 10:47 صباحًا
Photo of تفاصيل جديدة في قضية السطو على ناقلة أموال بطنجة وسرقة مبلغ 160 مليون سنتيم

تفاصيل جديدة في قضية السطو على ناقلة أموال بطنجة…

2021-11-23 / 9:24 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق