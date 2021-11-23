تباشير الغيث تدفع الفلاحين لتسريع عملية الحرث و الزرع

2021-11-23 / 1:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بشارة خير تلك التي حملتها السماء للفلاحين خلال الساعات الأخيرة و ذلك بعد التساقطات المطرية التي عمت عددا من مناطق المملكة بكميات مختلفة.

هاته الزخات و إن ظلت محدودة في الزمان و المكان، غير أنها أعادت الأمل للفلاحين بعد انتظار طويل حيث شرعوا في عملية تقليب الأرض و حرثها و زراعتها.

و في هذا الصدد، أوضح بوشعيب السالمي ممثل جمعية للفلاحين بالشاوية أن التساقطات المطرية الأخيرة ستنعش الموسم الفلاحي و ستدفع الفلاحين للتسريع بعملية زراعة الحبوب كالقمح و الشعير.

و أكد الفلاح ذاته أن الزراعات البورية تعتمد بشكل كبير على التساقطات المطرية، مضيفا أن تأخر نزول الغيث لن يؤثر بشكل كبير على المردودية إذا ما انتظمت التساقطات مستقبلا.

و أضاف السالمي أن هاته التساقطات، فضلا على دورها الإيجابي في إنعاش الزراعات الخريفية، فإنها كذلك تساهم في تقوية مخزون الفرشة المائية و حقينة السدود.

و دعا المتحدث نفسه الفلاحين لاعتماد تقنيات متطورة و حديثة سواءا في الزرع أو السقي لتجنب تأثير التقلبات المناخية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة عبر وزارة الفلاحة لهذا القطاع عبر مخطط المغرب الأخضر و باقي المشاريع الموازية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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