جريمة مروعة في الجزائر.. أب يذبح طفلته في الشارع
هبة بريس - وكالات
أقدم والد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات على ذبحها وسط الشارع، في مدينة بسكرة الجزائرية.
و وقعت الحادثة في قرية فرفار، بعدما أقدم المشتبه فيه على قتل طفلته ذبحا بالسكين، ليتركها تسبح في بركة دماء وسط الشارع قبل فراره.
على الأثر، تدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مستشفى طولڤة، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على الفاعل وتحويله للتحقيق بهدف معرفة ملابسات فعلته.
وكشفت المعطيات الأولية، أن الموقوف تنقل في الصبيحة إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.
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3 تعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله.
الله يرحمها
مش ممكن زعما تدوها في اخبارنا وفي رؤوسنا وتخلو هادوك
بحالا حنا ماعندنا تامشكل بقات لينا غير كوريا نهضرو عليها
العجب
اللهم ردنا إليك ردا جميلا ولا تفتنا في ديننا يا رب. رحم الله الفتاة وجعلها من طيور الجنة.