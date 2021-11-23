أمريكا تصنف المغرب ضمن الدول “منخفضة المخاطر الوبائية”

هبة بريس - الرباط

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، المغرب ضمن الدول منخفضة المخاطر الوبائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السفر إلى البلد لا يحتاج سوى ممارسة الاحتياطات العادية.

هذا وحذرت الوزارة رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلدين.

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