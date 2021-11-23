أمريكا تصنف المغرب ضمن الدول “منخفضة المخاطر الوبائية”
هبة بريس - الرباط
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، المغرب ضمن الدول منخفضة المخاطر الوبائية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السفر إلى البلد لا يحتاج سوى ممارسة الاحتياطات العادية.
هذا وحذرت الوزارة رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلدين.
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تعليق واحد
هذه حقاىق لا غبار عليها نجحت فيها حكومتنا في استباق والتصدي لهذا الوباء الخبيث باتخاد جملة من الاجراءات الوقاىية الشيء الذي جنب بلادنا ويلات هذا الخبث وكان ذلك طبعا بفضل التوجيهات الملكية السامية التي اعلن عنها ملكنا محمد السادس حفاظا على صحة وسلامة شعبه واد نتقدم بالشكر والولاء لملكنا المحبوب ونتمنى له دوام الصحة وطول العمر شعارنا الخالد الله الوطن الملك