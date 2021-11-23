الصورة تعبيرية

أمريكا تصنف المغرب ضمن الدول “منخفضة المخاطر الوبائية”

2021-11-23 / 12:53 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، المغرب ضمن الدول منخفضة المخاطر الوبائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السفر إلى البلد لا يحتاج سوى ممارسة الاحتياطات العادية.

هذا وحذرت الوزارة رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلدين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بتنسيق مع قنصلية ألميرية… فعاليات جمعوية تحتفي بذكرى عيدي المسيرة والاستقلال

بتنسيق مع قنصلية ألميرية… فعاليات جمعوية تحتفي بذكرى عيدي…

2021-11-23 / 3:28 مساءً
Photo of مغاربة ليتوانيا يبصمون على وطنيتهم خلال احتفال خاص بعيد الاستقلال

مغاربة ليتوانيا يبصمون على وطنيتهم خلال احتفال خاص بعيد…

2021-11-20 / 4:21 مساءً
Photo of عبد الفتاح اللبار : المغرب بنى أمة قوية ومتماسكة بفضل تلاحم العرش والشعب

عبد الفتاح اللبار : المغرب بنى أمة قوية ومتماسكة…

2021-11-20 / 2:00 مساءً
Photo of القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء تخلد ذكرى عيد الإستقلال المجيد

القنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخضراء تخلد ذكرى عيد الإستقلال…

2021-11-19 / 9:39 مساءً
Photo of إيطاليا.. العثور على جثة مهاجر مغربي لفظها نهر بميلانو

إيطاليا.. العثور على جثة مهاجر مغربي لفظها نهر بميلانو

2021-11-19 / 2:30 مساءً
Photo of كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

2021-11-19 / 1:20 مساءً
Photo of إيطاليا : إبراز قيم التسامح و التعايش بالمغرب في لقاء بماريليانو

إيطاليا : إبراز قيم التسامح و التعايش بالمغرب في…

2021-11-18 / 11:08 مساءً
Photo of حتى أكتوبر.. المغاربة يتصدرون المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

حتى أكتوبر.. المغاربة يتصدرون المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

2021-11-18 / 5:10 مساءً
Photo of إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

2021-11-17 / 6:12 مساءً
Photo of بيلباو : توالي الضربات الموجعة للجبهة تحشد الإنفصاليين لمظاهرة كبيرة أمام القنصلية

بيلباو : توالي الضربات الموجعة للجبهة تحشد الإنفصاليين لمظاهرة…

2021-11-17 / 5:22 مساءً

تعليق واحد

  1. هذه حقاىق لا غبار عليها نجحت فيها حكومتنا في استباق والتصدي لهذا الوباء الخبيث باتخاد جملة من الاجراءات الوقاىية الشيء الذي جنب بلادنا ويلات هذا الخبث وكان ذلك طبعا بفضل التوجيهات الملكية السامية التي اعلن عنها ملكنا محمد السادس حفاظا على صحة وسلامة شعبه واد نتقدم بالشكر والولاء لملكنا المحبوب ونتمنى له دوام الصحة وطول العمر شعارنا الخالد الله الوطن الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق