قضية آيت الجيد.. استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين

هبة بريس - فاس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في محاكمة عبد العالي حامي الدين بملف مقتل الطالب ايت الجيد.

وأجلت المحكمة محاكمة حامي الدين إلى تاريخ ال14 ماي القادم، بسبب مطالبة دفاعه بالتشطيب على المحامي محمد الهيني، من هيئة دفاع الطرف المدني بعد فقدانه الصفة.

هذا ويتابع حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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