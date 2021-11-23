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قضية آيت الجيد.. استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين

2021-11-23 / 12:19 مساءً
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هبة بريس - فاس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في محاكمة عبد العالي حامي الدين بملف مقتل الطالب ايت الجيد.

وأجلت المحكمة محاكمة حامي الدين إلى تاريخ ال14 ماي القادم، بسبب مطالبة دفاعه بالتشطيب على المحامي محمد الهيني، من هيئة دفاع الطرف المدني بعد فقدانه الصفة.

هذا ويتابع حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. القانون فوق الجميع ولا احد فوق القانون المغرب بلد الحق والقانون ولنا الثقة الكاملة في نزاهة قضاىنا لانه يضم اشخاصا من طينة طيبة نزهاء شرفاء يقدرون مستوى المسؤولية وثقل الامانة الملقاة على عاتقهم فشكرا لهم واننا نفتخر بهم

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