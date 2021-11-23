الحكم الدولي بلفتوح يغادر لدار البقاء و لقجع يعزي أسرة الراحل

2021-11-23 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر لدار البقاء صبيحة اليوم، الحكم الدولي السابق عبد العزيز بلفتوح و الذي كان يشغل مهمة عضو في اللجنة المركزية السابقة للتحكيم و ذلك بعد صراع طويل مع المرض.

و نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برقية تعزية بهاته المناسبة الأليمة جاء فيها أن رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، يتقدمون بخالص تعازيهم الحارة لأفراد أسرة المرحوم الحكم الدولي السابق عبد العزيز بلفتوح ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وأسرة الكروية الوطنية في هذا المصاب الجلل.

هذا و كان الراحل بلفتوح يعتبر من خيرة الحكام الدوليين في تاريخ المغرب و هو من مدينة فاس و عاصر عددا من ألمع قضاة الصافرة المغربية في عصرها الذهبي في تسعينات القرن الماضي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمهم واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم دويه وارزقهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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