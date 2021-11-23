بيني غانتس

اليوم الثلاثاء.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحل بالمغرب

2021-11-23 / 10:42 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

من المنتظر، أن يصل اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، في زيارة تهدف إلى تقوية التعاون الأمني بين البلدين.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فيرتقب خلال هذه الزيارة توقيع اتفاق “يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين”

كما تهدف هذه الزيارة إلى “وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب”، بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي.

وأضاف: “كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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