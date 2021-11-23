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بحوزته 450 مفتاحا مزورا.. إيقاف سارق بالكسر باقليم الخميسات

2021-11-23 / 10:03 صباحًا
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هبة بريس - الخميسات

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر وباستعمال مفاتيح مزورة.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة من داخل منزل باستعمال مفاتيح مزورة، قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على 450 مفتاحا مزورا وقفازات ومجموعة من الأدوات المعدنية التي تستعمل في كسر الأقفال.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز أدوات إضافية لكسر الأقفال، علاوة على ملابس وأغطية وأواني منزلية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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