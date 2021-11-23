مجموعة TGCC تقدم تفاصيل إدراجها ببورصة الدار البيضاء

هبة بريس

قدمت مجموعة “الأشغال العامة للبناء بالدارالبيضاء”( TGCC) ، الفاعل الرئيسي في قطاع البناء والأشغال العمومية، الإثنين بالدار البيضاء ، عرضا مفصلا حول عملية إدراجها في تداولات بورصة الدار البيضاء، عقب حصولها مؤخرا على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

وستتم هذه العملية عبر عرض عام أولي بقيمة 600 مليون درهم ، منها 300 مليون درهم عن طريق الزيادة في الرأسمال و300 مليون درهم المتبقية عن طريق بيع جزئي لحصص شركة “ميديترانيا كابيتال بارتنرز” في رأسمال الشركة ، اذ يشمل هذا العرض 220.589 سهما، من أصل 603.395 سهم توجد بحوزة هذه الشركة قبل عملية الإدراج ببورصة الدار البيضاء.

ويبلغ سعر السهم الواحد في هذه العملية 136 درهما، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الاسهم من 29 نونبر الجاري إلى متم 3 دجنبر2021 (مع احتساب اليوم الأخير) . وسيتم طرح أسهم TGCC للبيع للعموم في جميع الوكالات البنكية وشركات البورصة والأعضاء في نقابة التوظيف.

وخلال ندوة صحفية للكشف عن تفاصيل الإدراج في بورصة القيم، قال محمد بوزوبع ، الرئيس المدير العام لمجموعة TGCC ورئيس مجلس إدارتها ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “مجموعة TGCC ستسلك خطوة جديدة ومهمة للغاية في مشوارها والذي سيفسح الطريق لآفاق جيدة”.

وأشار إلى أن “افتتاح رأسمال المجموعة TGCC في وجه العموم يهدف من جهة إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية وفي إفريقيا جنوب الصحراء ومن جهة أخرى السماح لكافة المدخرين والمستثمرين بدعمنا في هذا النجاح “.

وتهدف العملية ، المحفزة بحجم الشركة وآفاق تطورها ، إلى جمع الأموال لتمويل استثمارات مستقبلية محددة ، وتوفير السيولة لمساهميها وزيادة سمعة الشركة وقربها ، من بين آخرين ، من شركائها والعموم .

كما يتضمن أيضا ملاءمة تكاليف تمويل الشركة وتسهيل استخدام التمويل الخارجي من خلال الوصول المباشر إلى الأسواق المالية.

وستكون تركيبة المساهمين في مجموعة TGCC بعد إتمام هذه العملية، التي تتولى CFG Bank Corporate Finance مهمة تنسيقها الشامل ، مكونة من محمد بوزوبع (74 بالمائة) ، وMC II Concrete شركة “ميديترانيا كابيتال بارتنرز” (12 بالمائة) و “Flottant ” الرائجة في البورصة(14 بالمائة).

وسيؤدي إدراج مجموعة TGCC في البورصة ،من بين أمور أخرى ، إلى تمويل توجهاتها الاستراتيجية الثلاثة ، وذلك بفضل الأموال التي تم جمعها في الإدراج في البورصة ، أي 300 مليون درهم الناتجة عن للزيادة في الرأسمال.

وعليه ، سيخصص نصف هذا المبلغ لتنويع أنشطة المجموعة في صناعة البناء وتعزيز مكون الأشغال العمومية ، ولا سيما من حيث الهياكل الهندسية (الجسور ) ، والسدود ، والمنشآة الفنية البحرية. وسيؤدي تطوير نشاط الأشغال العمومية إلى دعم TGCC على تعزيز تنميتها على الصعيد الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم المجموعة تخصيص 33 في المائة من مبلغ زيادة رأسمال لتدويلها ، من خلال إعادة توزيع أنشطتها في إفريقيا الغربية، عبر إنشاء مركز إقليمي في أبيدجان والذي سيمكن من خدمة الأسواق المنطقة ومركزة تأطيرها.

وتسعى TGCC في افق 2025 ، إلى توطيد فرعها في الكوت ديفوار وإنجاز مشاريع جديدة في منطقة غرب افريقيا والكاميرون ، وإدماج وظيفة “تمويل المشاريع” في نطاق اختصاصاتها وكذا هيكلة مواردها المتواجدة بعين المكان.

أما التوجه الاستراتيجي الثالث فيتعلق الاندماج العمودي للمجموعة، من خلال التتبع أساسا لتطور الأنشطة الجديدة، وكذا من خلال الاستحواذ على فرع شركة مخصص لإنجاز قطع فنية.

ويشار إلى أن مجموعة TGCC، التي أنشاها سنة1991 مهندس القناطر والطرقات بباريس محمد بوزوبع ، أصبحت خلال ثلاثة عقود فاعلا رئيسيا في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وتتوفر المجموعة على حظيرة كبيرة من آليات وعتاد البناء (حوالي 1600 آلة) ويعد رصيد إنجازاتها أكثر من 1000 مشروع ومنشآت كبيرة في المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتتكون المجموعة من الشركة الأم ، TGCC SA ، و 6 فروع مهنية و3 فروع دول ، ويعد مستخدموها اليوم بنحو 8000 مستخدم في المغرب وإفريقيا . تنشط المجموعة بإفريقيا من خلال سلسلة من الفروع المتخصصة حسب طبيعة منطقة تواجدها.

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