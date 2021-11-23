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وزير الصحة ل”الألمان”: إما التطعيم أو ستموتون بكورونا

2021-11-23 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن على الغالبية العظمى من الألمان أن يخضعوا للتطعيم ضد كورونا، أو يمرضوا، أو يموتوا قبل نهاية الشتاء.

وقال: “ربما بحلول نهاية هذا الشتاء، كما يقال أحيانا بسخرية، سيتم تطعيم كل شخص تقريبا في ألمانيا أو شفاؤه من المرض أو موته”.

وشدد على أن “الوضع في العديد من المستشفيات صعب للغاية”.

وسجلت ألمانيا أعلى معدل إصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة، وذكر لوثار ويلر رئيس معهد “روبرت كوخ” أن هناك “أكثر من نصف مليون إصابة نشطة بفيروس كورونا في البلاد”، مشددا على أن “ألمانيا بأكملها تمثل بؤرة كبيرة للمرض، وهذه حالة طوارئ وطنية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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