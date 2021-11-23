تفاصيل جديدة في قضية السطو على ناقلة أموال بطنجة وسرقة مبلغ 160 مليون سنتيم

2021-11-23 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتدت المصالح الأمنية بمدينة طنجة ،أمس الاثنين، لسيارة أجرة تحمل نفس الترقيم الذي ظهر “بسيارة أجرة” استعملت في عملية سطو نفذها شخصان على ناقلة أموال وسرقة مبلغ 160 مليون سنتيم ، وهي العملية التي استنفرت الاجهزة الامنية وأعادت للأذهان سيناريو “براكاج “شهدته عاصمة البوغاز منذ سنوات .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد قادت الابحاث التي باشرتها المصالح الامنية مع صاحب “سيارة الأجرة” الموقوف على خلفية عملية السطو الى اكتشاف عدم وجود علاقة بينه وبين منفذي العملية الذين عمدوا الى تزوير أرقام السيارة التي كانا على متنها .

وتمكن أشخاص مجهولون ، مساء امس الاثنين ، من السطو على ناقلة أموال أمام وكالة بنكية بالقرب من منطقة رياض تطوان بمدينة طنجة، وسرقة مبلغ 160 مليون سنتيم .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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