انطلاق منتدى الأعمال المغربي البرتغالي في نسخته الثانية

هبة بريس

انطلقت اليوم الإثنين بالدار البيضاء النسخة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي البرتغالي، بحضور عدد من رجال الأعمال بالبلدين الراغبين في استكشاف أسواق جديدة واغتنام مزيد من الفرص الدولية التي يتيحها المغرب والبرتغال.

وتنظم هذه الدورة الجديدة لمنتدى الأعمال المغربي البرتغالي، بمبادرة من وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية (AICEP)، بالتنسيق مع السفارة البرتغالية بالرباط، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وذلك تحت شعار “شراكة من أجل مستقبل أخضر وتكنولوجي”.

ويمثل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، فرصة سانحة أمام المهنيين من البلدين للمشاركة في جلسات عامة و ورشات موضوعاتية تعالج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمدن الذكية والتنقل الكهربائي، فضلا عن دراسة دينامية الاستثمار المشترك بين المغرب والبرتغال.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت مديرة وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، جوانا نيفيس، أن هذه النسخة الثانية، التي تأتي عقب النسخة الأولى التي انعقدت في سنة 2019، تهدف بالأساس إلى توضيح الرؤية للمستثمرين المغاربة حول البرتغال، معتبرة أن السوق البرتغالية ليست معروفة بالقدر الكافي في المغرب.

ومن جهتها أكدت السيدة ريفيس، المستشارة الاقتصادية بالسفارة البرتغالية بالرباط، على أهمية توحيد خبرات وتجارب البرتغال ومؤهلات المغرب، مشددة على ضرورة تعزيز النسيج الاقتصادي للبلدين من خلال تعميق العلاقات بين البلدين في إطار رابح -رابح.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية (AICEP) تعد هيئة عمومية تتولى النهوض بالصادرات وتدويل الشركات البرتغالية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذا الترويج للبرتغال عبر العالم.

وبالموازاة مع منتدى الأعمال المغربي البرتغالي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره البرتغالي، كونفدرالية المقاولات البرتغالية (CIP)، وتتعلق بإحداث مجلس اقتصادي مغربي برتغالي (CEMP)، بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

ومن جهة أخرى، ستكون البرتغال ضيف شرف معارض Elect Expo و EneR Event و Tronica Expo، التي ستقام خلال الفترة ما بين 24 و27 نونبر الجاري بمركز معارض محمد السادس بمدينة الجديدة.

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