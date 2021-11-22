إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الفرنسية مساء يوم الاثنين أن رئيس الوزراء جان كاستيكس أصيب بفيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نتيجة اختبار رئيس الوزراء جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما في وقت سابق اليوم.
ودخل رئيس الحكومة العزل وقاد الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 6 مساءا حول المسؤولين المنتخبين في غوادلوب، عن طريق التداول بالفيديو.
وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى بروكسل في الصباح حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وكان جان كاستيكس على اتصال بالفعل بمصابين بكورونا في مناسبتين، المرة الأولى بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، وبعدها كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية، ثم في يونيو بعد أن أصيبت زوجته جان بالمرض.
9 تعليقات
لحد الآن لم افهم لماذا اصيب بالفيروس على العلم أنه تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.الامر واضح كوضوح الشمس هههههههههههه
على ما أظن أن هذآ التلقيح ما عادا لعبة سياسية فقط….
أين هي إكتساب المناعة المكتسبة .حتى يصيب جسد رئيس الوزراء فرنسا بهذا الفيروس هههههههههههه.
إذن نستفسر ان اللقاح المضاد للفيروس لآ فائدة منه.العديد اصيبوا مرة أخرى بكورونا.
اللقاح لا يحمي من الاصابة بكوفيد 19 كورونا فلا داعي للجرعة التالثة ههههههههههه
التغذية السليمة والجيدة وراحة البال وهدوء النفسي هو الذي يحميك من الفيروسات الموسمية والضربات الزكام الحاد الشديد….
كورونا تقتل المساكين الذي لا يملك لقمة العيش وعيشة راضية مرضية كباقي البشر ولكن الطبقة البرجوازية تصاب فقط بالفيروس ولاتقتله هههههههههههه.
يجب عليه أن يأخذ الجرعة الرابعة والخامسة ووووووووو الى اخر الجرعات.ههههه
هذآ دليل على ان اللقاح المضاد للفيروس لا فائدة منه .يجب على العالم توقيفه فوراً…