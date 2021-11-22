إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا

2021-11-22 / 11:25 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية مساء يوم الاثنين أن رئيس الوزراء جان كاستيكس أصيب بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نتيجة اختبار رئيس الوزراء جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما في وقت سابق اليوم.

ودخل رئيس الحكومة العزل وقاد الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 6 مساءا حول المسؤولين المنتخبين في غوادلوب، عن طريق التداول بالفيديو.

وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى بروكسل في الصباح حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان جان كاستيكس على اتصال بالفعل بمصابين بكورونا في مناسبتين، المرة الأولى بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، وبعدها كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية، ثم في يونيو بعد أن أصيبت زوجته جان بالمرض.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫9 تعليقات

  1. لحد الآن لم افهم لماذا اصيب بالفيروس على العلم أنه تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.الامر واضح كوضوح الشمس هههههههههههه

  7. كورونا تقتل المساكين الذي لا يملك لقمة العيش وعيشة راضية مرضية كباقي البشر ولكن الطبقة البرجوازية تصاب فقط بالفيروس ولاتقتله هههههههههههه.

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