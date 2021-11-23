طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي بمرتفعات الأطلس، والريف والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

كما ستنزل أمطار وزخات بكل من منطقة السايس والريف والغرب والشاوية ودكالة، وعبدة والأطلس المتوسط، والسواحل والسهول ما بين القنيطرة والصويرة وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة بالريف والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة وقليلة السحب في باقي مناطق المملكة.

وستهم هبات من الرياح القوية نوعا ما في بعض الأحيان منطقة طنجة و المنطقة الشرقية، والأطلس والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01- و 04 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 الى 09 درجة بكل من منطقة الريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 14 الى 20 درجة بالأقاليم الجنوبية، و ما بين 09 و14 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 05 و 13 درجة بمرتفعات الاطلس والريف والسايس والواجهة المتوسطية، وما بين 13 و 18 بمنطقة طنجة والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و 23 درجة بالوسط، ومنطقة سوس و أقصى الجنوب الشرقي، و ما بين 24 و 32 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان مابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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