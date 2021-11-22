الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك

هبة بريس _ وكالات

أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في هذين البلدين.

ورفعت المراكز مستوى التحذير بالنسبة للبلدين إلى “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى هناك.

وبشكل منفصل، خفضت المراكز تحذيراتها بشأن السفر المتعلقة بكورونا إلى كل من إسرائيل والجزر العذراء الأمريكية وكوراكاو وغوادلوب إلى المستوى الثالث، إنخفاضا من المستوى الرابع

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