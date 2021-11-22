كيف يمكن رفع اليد عن الضمانات البنكية ؟ بنك المغرب يجيب

هبة بريس _ و م ع

أصدر بنك المغـرب، حديثا، العدد الخامس من سلسـلة ” معلومات مفيدة ” خصصت لموضوع ” رفع اليد عن الضمانات البنكية “.

وأوضح بنك المغرب أن هذا العدد يهـدف إلى شرح كيفية الحصول على شهادة رفـع اليد عـن الضمانات المسلمة لمؤسسات الائتمان، مبرزا أن هذه المسألة شكلت موضوع تعليمة قانونيـة صـادرة عـن بنـك المغـرب في نونـبر 2019.

1- ماذا يقصد برفع اليد عن الضمانات البنكية؟

رفع اليد هو عبارة عن شهادة تقر من خلالها مؤسسة الائتمان أن أحد زبائنها (مقاولة أو فرد) الذي استفاد من قرض (قرض عقاري، قرض استهلاك أو أي نوع آخر من القروض) لدى أحد البنوك أو شركات التمويل، قـد سدد ما بذمته بالكامل من هذا القرض. وبذلـك، تلغي هذه الشهادة الضمانات المقدمة مقابل هذا القرض (الرهون العقارية والحيازية والكفالة البنكية،…إلـخ).

وأشار البنك المركزي إلى أن شهادة رفع اليد تتيح لزبون المؤسسة البنكية الاعتداد بها قانونا عند الحاجة.

2- ما هي الآجال الزمنية التي يتعين خلالها على مؤسسة الائتمان تسليم شهادة رفع اليد إلى الزبون؟

يتعين على مؤسسة الائتمان تسليم شهادة رفع اليد إلى زبونها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ سداد القرض الذي استفاد منه، وأداء المصاريف الخاصة بهذه الشهادة لفائدة المؤسسة.

3-كيف أطلع على المصاريف التي يتعين دفعها للحصول على رفع اليد؟

توجد المصاريف التي يتعين دفعها للحصول على رفع اليد في كتيب عمولات مؤسسة الائتــمان. ويحدد هذا الكتيب بالتفصيل الخدمات البنكية الممنوحة وكذا العمولات المطبقة عليها.

وتضع مؤسسة الائتمان هذا الكتيب رهن إشارة زبنائها على دعامات مختلفة (يعرض في الوكالة البنكية، أو على الموقع الإلكتروني، أو في التطبيق على الهاتف المحمول).

4-كيف أحصل على رفع اليد؟

يجب على مؤسسة الائتمان إخبار زبونها، بجميع الوسائل الممكنة، بتوفر شهادة رفع اليد لدى وكالته البنكيــة. ويمكن إخبار الزبون عــن طريق البريد العادي، أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

5-هل يمكن أن تشمل الضمانة على أحد القروض، قرضا بنكيا آخر؟

نعم، يمكن أن تشمل الضمانـة قرضـا بنكيا آخـر. في هذه الحالة، يجب على الزبون أن يقدم طلبا خطيا بذلك لمؤسسته الائتمانية.

6-ماذا عن رفع اليد الذي يتطلب تدخل المهنيين المعتمدين في تحرير العقود الأصلية؟

بالنسبة لبعض أنـواع الضمانات، يتطلب رفع اليد تدخل مهنيين معتمدين خارج المؤسسة الائتمانية. ويتعلق الأمر بالرهون المطبقة على القروض العقارية. وللحصول على رفع اليد على هـذا النـوع مـن القـروض، وجب عـلى الزبـون الاسـتعانة بخدمـات هـؤلاء المهنيـين.

في هذه الحالة، يتجزأ مسـار الحصول على رفع اليد إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: بمجرد سداد القرض العقاري، يتعين على مؤسسة الائتمان إخبار الزبون المستفيد، بواسطة كل الوسائل المتاحة، بوضــع شــهادة رفع اليد رهن إشارته مقابل أداء الرسوم الواجبة.

المرحلة الثانية :يسلم الزبـون شهادة رفع اليد لأحد المهنيين المعتمديـن مـن أجـل إعطائهـا الطابـع الأصـلي وإيداعها لدى المحافظة العقارية بغية شطب الرهـن.

وأبرز بنك المغرب أنه يمكـن أن يترتـب عـن إعـداد شـهادة رفـع اليـد وإتمام إجراءات الشطب لـدى المحافظـة العقاريـة مصاريـف يتعـين عـلى الزبـون أداءهـا لفائـدة المهني الـذي لجـأ إليـه.

7-ما الذي يمكن للزبون فعله إذا لم تسلمه مؤسسة الائتمان شهادة رفع اليد في الآجال المحددة أو إذا رفضت تسليمها له؟

بحسب البنك المركزي فإن الزبون يقـوم برفع شـكاية حسـب الكيفيات ومسـاطر اللجـوء المحددة بالتفصيـل في دليل المعلومات المفيــدة: “علاقــة البنــوك بالزبنــاء: معالجــة الشكايات”، مشيرا في هذا الصدد إلى الطرق الثلاث لتقديم الشكاية المتمثلة في مؤسسة الائتمان والمركز المغربي للوساطة البنكية وبنك المغرب.

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