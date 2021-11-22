مديرية الدراسات والتوقعات المالية تعلن ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية

هبة بريس _ الرباط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة مع متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، مقابل انخفاض نسبته 4,6 في المائة سنة قبل ذلك.

وعزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية لشهر نونبر 2021، هذا الأداء إلى تعزيز الإنتاج الخاص بنسبة 5,8 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 9,5 في المائة، والطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 بمعدل 2,8 في المائة.، لافتة إلى استمرار المنحى الإيجابي لمؤشرات قطاع الطاقة الكهربائية بمتم شتنبر 2021 مع زيادة ملحوظة مقارنة بمستواها ما قبل الأزمة برسم الربع الثالث.

ومقارنة بنتائج متم شتنبر 2019، فقد ارتفع الإنتاج بـ 1,3 في المائة، بعدما سجل شبه ركود في النصف من سنة 2021، مدفوعا في ذلك بزيادة قدرها 4 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2021.

وبالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع متم شتنبر 2021 بنسبة 10,1 في المائة، بعدما سجل انخفاضا قدره 2,8 في المائة سنة قبل ذلك. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات “الضغط العالي جدا والعالي والمتوسط”، خارج الموزعين” بنسبة 24,9 في المائة، وإلى ارتفاع المبيعات الموجهة إلى الموزعين بنسبة 4,7 في المائة، وتلك الموجهة إلى الأسر بنسبة 2,2 في المائة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0