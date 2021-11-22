تازة .. مصرع سائق دراجة نارية في حادث مروري

ع محياوي _ هبة بريس

لقي سائق دراجة نارية مصرعه على الفور مساء اليوم الإثنين الجاري، في حادثة سير مميتة بالطريق الوطنية رقم 6 عبر مدخل الجماعة الترابية كلدمان.

وحسب مصادر هبة بريس ، الحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين الدراجة النارية وسيارة خفيفة، بسبب السرعة .

وفور اشعارها بالواقعة حلت على وجه السرعة بعين المكان مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين .

وقد جرى نقل الهالك صوب مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي إبن باجة بتازة ؛ لاخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0