سيارة اسعاف

تازة .. مصرع سائق دراجة نارية في حادث مروري

2021-11-22 / 9:14 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

لقي سائق دراجة نارية مصرعه على الفور مساء اليوم الإثنين الجاري، في حادثة سير مميتة بالطريق الوطنية رقم 6 عبر مدخل الجماعة الترابية كلدمان.
وحسب مصادر هبة بريس ، الحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين الدراجة النارية وسيارة خفيفة، بسبب السرعة .
وفور اشعارها بالواقعة حلت على وجه السرعة بعين المكان مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين .

وقد جرى نقل الهالك صوب مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي إبن باجة بتازة ؛ لاخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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