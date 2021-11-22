معركة منيب لدخول البرلمان..” البيجيدي ” يقارب الموضوع من جديد

2021-11-22 / 9:04 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعد طرح العمل بالجواز الصحي عاودت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم الإثنين مناقشة قرار منع نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من دخول البرلمان

مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة في نقطة نظام بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب سجل ان رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتحدث عن الجواز الصحي يتيح لمنيب دخول القبة

وأضاف موضحا “ إذا كان شخص أجرى تحليلا “PCR” سلبيا أو لا كانت عنده شهادة بأنه تعافى من كورونا أو كان عنده مانع طبي موثق يمنعه من تلقي اللقاح”، في إشارة إلى أن منيب يحب لها أن تدخل البرلمان انطلاقا من رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومنعت النائبة عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب من دخول مجلس النواب لعدم حملها جواز التلقيح، رغم إبرازها لأمن البرلمان وثيقة تحليل طبية تثبت عدم إصابتها بكورونا.

وكان البرلمان قد أصدر بلاغا أعلن فيه أنه يتوجب على نواب الأمة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المقر، تماشيا مع قرار السلطات العمومية فرض هذه الوثيقة للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ان الذين لا يمتثلون لقرارات الدولة عليهم أن يخرجوا من بيننا اما ان تتعافى جميعا أو نموت جميعا نحن جسد واحد أي أمة واحدة لا فرق بين البرلماني والوزير وبين عامة الشعب محمد العثماني

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