الملك يعزي الفنانة حنان الفاضلي في وفاة والدها ويثني على موهبته

2021-11-22 / 8:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الفنانة حنان الفاضلي، وأفراد أسرة المرحوم الفنان المقتدر عزيز الفاضلي.

ومما جاء في هذه البرقية “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشول بعفو الله، والدك المبرور المرحوم الفنان المقتدر عزيز الفاضلي، تقبله العلي القدير في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالمغفرة، والرضوان “

وأضاف الملك أنه “بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لك، ومن خلالك، لكافة أفراد أسرتكم الموقرة، وأهلكم وذويكم، ولعائلة الفقيد الفنية والإعلامية الوطنية ، عن أحر التعازي، وأصدق المواساة في فقدان فنان كوميدي موهوب، ومخرج متميز ساهم بما حباه الله من روح إبداعية مرحة، وحس جمالي مرهف في إثراء الخزانة الفنية المغربية بأعمال، أمتعت أجيالا من جمهوره وعشاق أدائه”.

وتابع الملك “وإننا إذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، متحضرين، بكل تقدير ، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق، ومن غيرة وطنية صادقة، ومن تعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنضرع إلى الباري تعالى أن يتغمد الراحل المبرور بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه ولفنه من عطاء عزير، وأن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر، وحسن العزاء”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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