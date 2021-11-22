أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على “تويتر”

2021-11-22 / 7:35 مساءً
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هبة بريس

رفع موقع “تويتر” الحظر عن حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، بعد أسبوع من إغلاقه.

وفي أول تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” بعد إعادة فتحه، جدد سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسة في ليبيا، بـ”ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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