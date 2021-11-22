5 قتلى و 40 جريح في حادث دهس بالولايات المتحدة الأمريكية هاشتاغ

2021-11-22 / 7:17 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة عن سقوط 5 قتلى و40 جريحا يومه الأحد حادث دهس سيارة لحشد كان مجتمعا الأحد بمناسبة أحد عروض أعياد الميلاد في ولاية ويسكنسون الأميركية .

وقالت شرطة مدينة واكيشا، مكان الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك “نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية” مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

ووقع الحادث الأحد قرابة الساعة 16,30 (الساعة 22,30 ت غ) في هذه المدينة حيث ينظم عرض بمناسبة عيد الميلاد سنويا.

وقال قائد الشرطة دان تومسون خلال مؤتمر صحافي “كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي”.

وأضاف “صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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