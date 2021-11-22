المعارضة تهاجم الحكومة بسبب قرار “بنموسى”.. والسكوري يتهرب من الجواب

2021-11-22 / 7:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

هاجمت فرق المعارضة في مجلس النواب، اليوم اثنين، الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية،بعد تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة،

وحول نفس الموضوع سجل فريق البيجيدي انه بعذا القرار تكون هناك ” مؤشرات مقلقة تدعو الحكومة إلى تفيعل برامج، ومبادرات التشغيل، الموجهة إلى الشباب دون تحديد معايير مجحفة، وإقصائية في حق فئة عريضة من المعطلين، كما وقع في التوظيف في قطاع التربية الوطنية”.

وقالت برلمانية عن البيجيدي ان قرار بنموسى غير دستوري وغير قانوني .

وقال محمد مبدع، عن الفريق الحركي، “فوجئنا بأن وزارة التربية الوطنية خرجت بقرار يقضي بتسقيف السن لاجتياز المباراة، لتقصي عددا من الشباب لولوج سوق الشغل”، وتساءل، “هل 30 سنة شرط للكفاءة والعلم والتكوين؟”.

وقالت برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية: “الذي يهمنا في فريق التقدم والاشتراكية هو فهم خلفيات القرار، الذي يخلق الجدل، هناك شروط تعجيزية لاجتياز المباريات”.

وحول كل الأسئلة تهرّب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من الجواب على أسئلة النواب

وقال السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية اليوم، “أفضل أن يأتي شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة للتكلم في الموضوع احتراما للاختصاص”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. يجب تسقيف السن القانوني للانتخابات في ٣٠ سنة قمرية كذلك لهذا يجب فتح هذه الحكومة و اعادة الانتخابات لاصحاب ٤٠ سنة فقط

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