عائدات السياحة بلغت 15,9 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021

هبة بريس _ اقتصاد

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن عائدات السياحة سجلت برسم الفصل الثالث من 2021 ارتفاعا بلغ 15,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 202 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من 2020.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر نونبر 2021، أن هذه العائدات تبقى، مع ذلك، منخفضة بنسبة 40,2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وبالنظر لهذه التطورات، بلغ التراجع على اساس سنوي لهذه العائدات برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ناقص 6,1 في المائة، وذلك بعدما سبق وسجل في الأسدس الأول من سنة 2021 ناقص 58,1 في المائة. ومقارنة بمستوى العائدات عند متم شتنبر 2019، فقد بلغ هذا التراجع 58,9 في المائة.

وعلاقة بنتائج شهر شتنبر 2021 لوحده، فقد واصلت هذه العائدات وتيرة التحسن نفسها التي انطلقت شهر يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بلغ 158,4 في المائة، بعدما سبق وسجلت زائد 289,7 في المئة في غشت، وزائد 144,2 في المائة في يوليوز، وزائد 15.2 في المائة في يونيو.

وفي ما يخص ليالي المبيت وعدد الوافدين، فقد بلغت، برسم الشهرين الأولين من الفصل الثالث من 2021، على التوالي، 2,9 و1,63 مليونا؛ وكانت سجلت خلال نفس الفترة من 2020 على التوالي 1,08 و1,58، في حين بلغت سنة 2019 على التوالي 5,52 و3,87 مليونا.

وفي متم غشت 2021، ارتفع عدد الوافدين في سنة واحدة بـ 16,2 في المائة، ليصل 2,1 مليونا، في حين عرف عدد ليالي المبيت انخفاضا طفيفا بلغ 0,5 في المائة ليستقر عند رقم 5,6 مليونا.

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