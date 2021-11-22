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استئنافية البيضاء ترفع عقوبة صاحب قناة “بلا حدود”

2021-11-22 / 6:29 مساءً
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هبة بريس _ البيضاء

علم ان محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت اليوم الإثنين، برفع العقوبة الحبسية لصاحب القناة التشهيرية “بلا حدود” على موقع “يوتيوب” إلى سنتين نافذتين، عوض الحكم الابتدائي سنة ونصف.

وأيدت المحكمة الحكم بمنع بث أي تدوينات ونشر فيديوهات عبر “يوتيوب” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي ينهي فيه العقوبة الحبسية مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى

وتوبع المتهم “م.إ” صاحب القناة المذكورة بتهمة بث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم وادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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