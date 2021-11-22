عصابة تسطو على 160 مليونا من ناقلة أموال بطنجة

هبة بريس _ طنجة

تمكن أشخاص مجهولون ، مساء اليوم الاثنين ، من السطو على ناقلة أموال أمام وكالة بنكية بالقرب من منطقة رياض تطوان بمدينة طنجة .

وبحسب مصادر فقد تمكن المجهولون من السطو على 160 مليونا من ناقلة الاموال التي توقفت امام الوكالة البنكية بالمنكقة المذكورة ، وهو الحادث الذي استنفر المصالح الامنية بمدينة طنجة .

هذا وقد حلت بعين المكان عناصر امنية من أجل الوقوف على تفاصيل هذه العملية التي تأتي بعد أقل من اسبوع على سرقة وكالة بنكية من طرف احد الأشخاص.

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