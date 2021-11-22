البحرية الملكية تنقذ 147 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالمياه الوطنية، قامت خلال ليلة 21 إلى 22 نونبر الجاري، بتقديم المساعدة لـ147 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وعشرة بلدان آسوية، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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