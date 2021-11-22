البحرية الملكية تنقذ 147 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-22 / 4:55 مساءً
1
هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالمياه الوطنية، قامت خلال ليلة 21 إلى 22 نونبر الجاري، بتقديم المساعدة لـ147 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وعشرة بلدان آسوية، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعزي الفنانة حنان الفاضلي في وفاة والدها ويثني على موهبته

الملك يعزي الفنانة حنان الفاضلي في وفاة والدها ويثني…

2021-11-22 / 8:09 مساءً
Photo of شروط مباراة التعاقد تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

شروط مباراة التعاقد تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

2021-11-22 / 7:56 مساءً
Photo of استئنافية البيضاء ترفع عقوبة صاحب قناة “بلا حدود”

استئنافية البيضاء ترفع عقوبة صاحب قناة “بلا حدود”

2021-11-22 / 6:29 مساءً
Photo of قرار من القضاء الإسباني بشأن المغاربة الهاربين من الطائرة

قرار من القضاء الإسباني بشأن المغاربة الهاربين من الطائرة

2021-11-22 / 6:18 مساءً
Photo of أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-11-22 / 5:40 مساءً
Photo of السطو على تعويضات بنشيكر…جمعية تنبه لخطورة انسياق قضاة في صف شركات التأمين

السطو على تعويضات بنشيكر…جمعية تنبه لخطورة انسياق قضاة في…

2021-11-22 / 5:24 مساءً
Photo of تسجيل 53 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 53 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24…

2021-11-22 / 4:45 مساءً
Photo of شركة “ألزا للنقل” تفشل في أول اختبار و وعودها تتبخر مع نهاية السنة

شركة “ألزا للنقل” تفشل في أول اختبار و وعودها…

2021-11-22 / 1:15 مساءً
Photo of شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-22 / 12:59 مساءً
Photo of مقاهي الشيشة تغزو أحياء البيضاء.. من رخص لها بفتح أبوابها؟

مقاهي الشيشة تغزو أحياء البيضاء.. من رخص لها بفتح…

2021-11-22 / 11:18 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق