سكوري: خصصنا 2.5 مليار درهم للتشغيل.. وهادي معمرها مكانت فتاريخ شي حكومة”

هبة بريس - الرباط

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، سياسة الحكومة الجديدة للتشغيل والقضاء على إشكالية البطالة بالمغرب.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، قال سكوري، أن الحكومة جاءت ببرنامج “أوراش” الذي يهدف لتشغيل فئة عريضة من المواطنين وخاصة المتضررين من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير، أن الحكومة خصصت ميزانية 2.5 مليار درهم لدعم هذا البرنامج، مسترسلا بالقول “هادي راو معمرها مكانت فتاريخ شي حكومه”

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